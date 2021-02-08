SON DAKİKA
BOĞAZİÇİ PROTESTOLARINDA 33 TUTUKLAMA TALEBİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Şubat 2021 21:07

Güvenlik kameralarından tespit edildi! 55 ayrı suç kaydı var

Ağrı'da girdiği iş yerindeki çelik kasanın içindeki parayı alıp kayıplara karışan kişinin 55 ayrı suç kaydı olan M.A. olduğu tespit edildi.

Güvenlik kameralarından tespit edildi! 55 ayrı suç kaydı var
A+ A-

Olay, 3 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesinde, 6 katlı bir binada meydana geldi. Binanın altıncı katına yan duvardaki demirlerden tırmanarak çıkan şüpheli, kapıyı açarak girdiği iş yerindeki çelik kasaya yanında bulunan silahla ateş etti.

Kasayı açan şüpheli içindeki parayı alarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bina ve iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin 55 ayrı suç kaydı bulunan M.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

55 , suç , suç kaydı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM