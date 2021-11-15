Güzellik merkezinde taciz iddiası! İşyeri sahibi tutuklandı

Şanlıurfa'da, cilt bakımı yaptığı Çekya uyruklu genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen güzellik merkezi sahibi, tutuklandı.

Yüksek lisans için Türkiye'de bulunan ve bir süre önce Şanlıurfa'ya gelen Çekya vatandaşı L.A.M. (20), iddiaya göre, konakladığı evin sahibi Aydın D.'nin teklifi üzerine, sahibi olduğu güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmaya gitti.

Bakım sırasında cinsel tacize maruz kaldığını ileri süren L.A.M., polis merkezine giderek, D.'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aydın D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA