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  4. 23 Nisan 2020 17:49

Hafif ticari araç devrildi: 6 kişi yaralandı

Malatya’nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 6 kişi yaralandı
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Malatya'daki laza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Tayyip Yıldız yönetimindeki .. .. .. plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim Aksoy, Nehir Yıldız, Berivan Yıldız, Hamza Yıldız ve Ali Yıldız yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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