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Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı!

İzmir’de hareket halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına tutunan küçük çocuk, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Hareket halindeki otobüs ile bir süre yolculuk yapan çocuk, otobüsün durması ile birlikte otobüsten indi. Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu ise bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı.

Etiketler otobüs can hareket
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