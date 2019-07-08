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  4. 08 Temmuz 2019 21:07

Hatay'da bir dernekte yangın: Yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait depoda yangın çıktı. Deponun içinde boyaların olduğu belirtilerek yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hatay'da bir dernekte yangın: Yaralılar var
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.

Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

AA

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