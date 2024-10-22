HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) iş akdi sonlandırılan şahıs, HSK müfettişi Mehmet A.'yı bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında bıçaklı saldırı meydana geldi.

İddialara göre, iş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet A.'yı takip ederek bina otoparkında boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren A.'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Berat C.'nin, HSK müfettişi Mehmet A.'ya bıçaklı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berat C.'nin Mehmet A.'ya yaklaşması, bıçağını çıkarıp arkadan saldırması yer aldı. Müfettiş A.'nın, bıçak darbelerinin ardından can havliyle koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düşmesi, Berat C.'nin peşinden koşması ve bu sırada güvenlik görevlilerinin araya germesi de görüntüde yer aldı.

DHA