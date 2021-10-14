İçki masasında dehşet! Önce işçisini öldürdü, sonra karısına ateş açtı

Diyarbakır'da bir kişi, birlikte alkol aldığı işçisini silahla vurarak öldürdü. Daha sonra eşine de ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'da K.K.(33) isimli şahıs, Bünyamin Y. isimli işçisini evinde eğlenmeye davet etti. Birlikte alkol alan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Patron K.K., evindeki silahla işçisine kurşun yağdırdı. Talihsiz işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Patron, daha sonra eşi S.K.'ya (26) da ateş etti. Genç kadın yangın merdiveninden kaçarak saldırıdan yara almadan kurtulurken, polisin ikna çabası sonucu teslim olan K.K., gözaltına alındı.

TARTIŞMA NEDENLERİ BİLİNMİYOR

Sabaha karşı merkez Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede İddialara göre, yol yapım işi yapan K.K., yanında çalışan Bünyamin Y.'u evine davet etti, eşi S.K.'ye de masa hazırlamasını söyledi. K.K., bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Y. ile tartışmaya başladı. K.K., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş Y.'a ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. K.K.'nın eşi S.K. silah sesleri üzerine odaya geldi. Elinde bulunan tabancayı bu kez eşine doğrultan K.K., ateş etmeye başladı. S.K., yangın merdivenlerine koşarak, yara almadan kurtuldu.

20 DAKİKADA BOYUNCA ACI ÇEKTİ

S.K.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Silahıyla birlikte evin içerisinde bulunan K.K.'yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık ikna konuşmasının ardından K.K., Bağlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde bulunan Y.'ye yaptığı müdahalede yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Y.'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Y.'un cansız bedeni çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçirdi, gözaltına alınan K.K. ve olaydan yara almadan kurtulan S.K., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak polisin araştırması sürüyor.

DHA