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  4. İçtiği protein tozu felç etmişti: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İçtiği protein tozu felç etmişti: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İçtiği protein tozu felç etmişti: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana’da gittiği spor salonunda içtiği protein tozu nedeniyle felç kalan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer U. hayatını kaybetti.

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Ö. (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer U. , asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu.

Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

BEYİNE HASAR VERDİ
Hastanede yapılan tetkikler sonucu U.'nun protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi. 20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Etiketler protein tozu felç hayat
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