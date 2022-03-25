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  4. İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı

İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı

Beyoğlu'nda bir yolcu, seyir halinde olan İETT şoförüne saldırdı. Otobüsteki korku dolu anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mart Çarşamba tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail T., inecek binecek yolcu olmadığı için Unkapanı durağında durmayarak yoluna devam etti. Unkapanı Köprüsü’ne gelince, inmek isteyen bir kadın yolcuya durak dışında indiremeyeceğini söyleyen şoför yoluna devam etti. Kadın yolcu Şişhane durağında inerken, arkadan "hepiniz aynısınız" diye bağıran bir yolcu T.'ye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran şoför, bir yandan kendisini korurken diğer yandan da kaza yapmamak için büyük bir çaba sarf etti. Kaza yapmadan aracı park eden T., kapıları kilitleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler birbirlerinden şikayetçi olan T. ile şoförü darp eden Cafer G.’yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.

İHA

Etiketler iett otobüsü
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