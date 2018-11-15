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  4. 15 Kasım 2018 16:31

İnşaatta görünce dehşete düştüler

Adana'da bir inşaatın bodrumunda yarı çıplak erkek cesedi bulundu.

İnşaatta görünce dehşete düştüler
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Adana’da, bir inşaatın bodrumunda yarı çıplak 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan işçiler, bodrum katta yarı çıplak erkek cesedi görünce polise haber verdi. Gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevre güvenliği alarak inceleme yaptı. İnşatta işçilerinin ise ifadesi alındı.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin ve ölüm nedeninin tespiti için, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

DHA & İHA

bodrum , adana , erkek cesedi
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