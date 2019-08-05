İnşaatta sır ölüm ! İntihar mı, cinayet mi ?

Olay, akşam saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2'nci katına çıkan çocuklar, oyun oynadıkları sırada iple tavana asılı bir kişiyi gördü. Çocukların çevredekilere haber vermesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis, tavana iple asılı olan kişinin Bilgehan Orman olduğunu belirledi. Bilgehan Orman'ın yüzünde yara izlerinin olduğu görülürken, ölmeden önce darbedildiği ihtimali üzerinde duruldu.



Daha önceden hakkında birkaç kez poliste bazı nedenlerle şikayet dilekçesinin olduğu öğrenilen Bilgehan Orman’ın cansız bedeni Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Orman'ın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.