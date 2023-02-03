İnternette yeni saadet zinciri vurgunu daha

İnternet kullanıcılarına e-ticaret sitelerine yorum yazarak yüksek kazanç sağlayacaklarını iddia eden dolandırıcılar büyük vurgun yaptı.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, kuaför, güzellik merkezleri, hastane gibi yerlerde görüntülü konuşma yapan şüpheliler “Bu ay 40 bin lira kazandık. En kısa yoldan, en hızlı para bu sistemle kazanılıyor” gibi cümlelerle dikkat çekip birçok kişiyi ağına düşürdü. Çete üyeleri “Online alışveriş sitelerindeki ürünlere olumlu yorum yapıp para kazanacaksınız” vaadiyle dolandırdı. Zincire girenler, sisteme yatırdıkları paraları bir daha geri alamadı.

Tuzağa düşen vatandaşlardan Züleyha İ. “Yalova’da güzellik merkezi işletiyorum. Bir süredir dükkânıma gelen bir kişi, telefonda yüksek sesle konuşarak ne kadar çok para kazandığından bahsediyordu. Böylelikle hem benim hem de müşterilerimin dikkatini çekmeyi başardı. Kendisiyle konuştuk, bir sistemden bahsetti. Online ticaret sitelerindeki ürünlere yapılan yorum başına para verildiğini belirtti. Üyelik için ise belli bir ücret ödememiz gerektiğini aktardı. Ayrıca üye yaptığımız kişilerden de para kazanacağımız söyledi. Sisteme girdik, bizi 150 kişinin olduğu WhatsApp grubuna dâhil etti. Buradan atılan linklere tıklayıp alışveriş yapmış gibi yorumlar yazmaya başladık. Her gün çeşitli görevler veriliyordu. Biz yorum yaptıkça sistemde paramız birikiyordu. Ben 16 bin dolar (300 bin TL) yatırmıştım. Param 32 bin dolara (600 bin TL) kadar çıktı. Bu parayı çekmek istedim ama sistem patladı” diye konuştu.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI VAR

Sistemde bir başka yöntemin daha olduğunu aktaran Züleyha İ. “Burada ise yorum dışında ‘ekstra bonus’ adı altında farklı bir kazanç yöntemi olduğu söylendi. Belli bir miktar para yatırıldığında aylık yüzde 30-40 kazanç vaat edildi. Sistemi yönetenler bu paraları ticarette kullandıklarını iddia ediyordu. Merkezleri Güneydoğu’da. Zanlılar yurt dışı ile bağlantılı. WhatsApp grubundaki 150 kişi de mağdur. İçlerinde çocuğunun servis parasını yatıran da, kanser hastası da, emekli de var. Biz bir hata yaptık başkaları yapmasın” diye ikazda bulundu.

Türkiye Gazetesi