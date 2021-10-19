İntihar eden Eda Nur'a cinsel saldırı soruşturmasında flaş gelişme

Ankara'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki sanık hakkında 18'er yıl hapis cezası isteniyor.

Ankara'da Eda Nur K.'ye ölümünde bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki şüpheliye 18'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen 18 yaşındaki Eda Nur K., 7 Ağustos gecesi ablası Güler K.'nin erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eda Nur K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf G., Mehmet A. ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur K.'nin intiharından bir hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf G. ile Mehmet A., nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede Eda Nur K., 31 Temmuz'da ablasıyla şüpheli G. ve A.’nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği, bir süre alkol aldıktan sonra başka bir mekanda alkol almaya devam ettikleri belirtildi.

Bir süre sonra Eda Nur K. ile şüpheli G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, şüpheli A.'nun sahibi olduğu günübirlik kiralanan otele gittikleri aktarıldı. Burada Yusuf G.'nin alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur K.'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Mehmet A.'nın gerçekleştirdiği belirtildi.

18 YIL HAPİS İSTEMİ

Cinsel saldırı eylemi sırasında Eda Nur K.'nin içinde bulunduğu şartlar, aldığı alkolün etkisi ile direnemediği ve rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği belirtilerek, "Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur K.'a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Eda Nur K.'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' eylemleri nedeniyle şüpheliler G. ve A. hakkında 18'er yıl hapis talep edilirken, soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

DHA