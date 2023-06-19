  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İntihara kalkışan genç kız, ifadesinde her şeyi anlattı! Okul arkadaşı tutuklandı

İntihara kalkışan genç kız, ifadesinde her şeyi anlattı! Okul arkadaşı tutuklandı

Güncelleme:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cumartesi günü Malabadi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki kız, ifadesinde 1 yıldır liseden arkadaşının cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını öne sürdü. 19 yaşındaki şüpheli F.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan lise 4’üncü sınıf öğrencisi Ş.İ., cumartesi günü kırsal Malabadi Mahallesi’nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü’nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Ş.İ. ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı F.A.’nın cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti. Yürütülen soruşturma kapsamında F.A. gözaltına alındı. Bütün suçlamaları reddeden F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Etiketler diyarbakır silvan malabadi köprüsü intihar girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Renault Austral'ın kardeşi olacak yeni Coupe SUV ortaya çıktı
Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi
Ferrari'nin 40 milyon TL'lik SUV'u için Türkiye'de 40 kişi sıraya girdi
Asgari ücret zammında tarih belli oldu
Güzel oyuncu tam 103 kilo verip bikinisini giydi!
Sibirya değil Türkiye! Haziran ayında 3 metre kar var
Fahiş kirada iş işten geçti düzenleme hala yolda...
Motorine bir dev zam daha!
Tam bir şifa deposu: Karpuzu çekirdeğiyle birlikte tüketin!