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İşçi servisine kurşun yağdırdı: Yaralılar var

İşçi servisine kurşun yağdırdı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi sürücüsü, daha önce yol verme meselesi nedeniyle kavga ettiği Selami B.'nin kullandığı işçi sevisinin önünü kesip kurşun yağdırdı. 4 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Kullandığı işçi servisiyle Selami B. yönetimindeki  işçi servisinin önünü kesen kişi, tabancasını çıkarıp art arda ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı. Kurşunların isabet ettiği servis sürücüsü ile yanındaki Arif D., Enes K. ve Adil K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, yaklaşık 1 ay önce Selami B. ile yol verme meselesi nedeniyle kavga ettiği, bu yüzden aralarında husumet olduğu belirtildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından kurşunların isabet ettiği araç olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Etiketler kocaeli çayırova işçi servisi
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