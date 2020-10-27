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  4. 27 Ekim 2020 21:49

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Akçakale karayolunun 70inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri evlerine götüren sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 F 2315 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerinden oluşan yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hedra Şuveg müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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