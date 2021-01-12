İstanbul için Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Twitter hesabından, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için sarı kodlu bir uyarı yayınladı.

Buna göre, İstanbul gece saat 04.00'e kadar kuvvetli yağışın etkisinde olacak.

Öte yandan Meteoroloji 5 ili de kuvvetli yağışa karşı uyardı.

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.