İstanbul'da 10 yıldır otomobilde yaşayan bir kişi aracında ölü olarak bulundu

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir kişi 10 yıldır yaşadığı araçta ölü bulundu.

Atatürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halindeki araçta hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki İ.K. olduğu belirlendi.

Kordon’un eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır araçta yaşadığı öğrenildi. İ.K.’un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA