İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
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İstanbul Şişli'de 5 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
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