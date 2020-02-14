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  4. 14 Şubat 2020 17:41

İstanbul'da çöken 7 katlı binanın enkazından skandal çıktı!

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kentsel dönüşümde yıkım kararı alınan ancak bugün kendi kendine çöken binayla ilgili olarak "Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü. " dedi.

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İstanbul'da çöken binadan ilk görüntüler İstanbul'da çöken binadan ilk görüntüler

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yıkılan binaya ilişkin açıklama yaptı. Bahadır, "Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Yandaki binaların da önlem amaçlı boşaltıldığını kaydeden Bahadır şunları söyledi:

"TAŞIYICI KOLONLARINDAKİ DEMİRLERİ SATMAK İÇİN ALMIŞLAR"

"7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz. Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü."

İstanbul'da 7 katlı bina çöktü!İstanbul'da 7 katlı bina çöktü!

 


 

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