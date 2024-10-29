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  4. İstanbul'da dev operasyon: Onlarca DEAŞ militanı daha yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: Onlarca DEAŞ militanı daha yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: Onlarca DEAŞ militanı daha yakalandı
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Türkiye genelindeki terör unsurlarına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, İstanbul'da eli kanlı bölücü terör örgütü DEAŞ mensubu 31 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün AHİDDER isimli yasa dışı yapılanması tarafından toplanan paraların örgüt kamplarına gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Mustafa Yakupoğlu' kod adını kullandığı belirlenen şüphelinin taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı, para toplayarak Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği öğrenildi. Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran 35 şüpheli tespit edildi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 37 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İHA

Etiketler deaş IŞİD terör terörist operasyon istanbul
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