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  4. 16 Ekim 2020 08:01

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltı var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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