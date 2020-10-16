İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.