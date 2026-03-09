İstanbul'da kimyasal sızıntı... Çok sayıda çalışan hastaneye kaldırıldı

İstanbul Avcılar'daki bir çamaşır suyu üretim tesisinde gece saatlerinde yaşanan olay, bölgede paniğe neden oldu. Kimyasal sızıntı şüphesiyle 8 çalışanın zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı olay sonrası, sağlık ekipleri tesise akın etti.

İstanbul Avcılar’da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde gece saatlerinde yaşanan olay, iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan tesiste çalışan 8 kişi, kimyasal maddeye maruz kalarak fenalaştı. Acil Müdahale Ekipleri Sevk Edildi Gece vardiyası sırasında meydana gelen olayda, işçilerin kimyasal bir sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi kısa sürede tesise ulaştı. Durumları Takip Ediliyor Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları 8 işçiyi, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere nakletti. İşçilerin hayati tehlikesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. İnceleme Başlatıldı Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri üretim tesisinde inceleme başlattı. Çamaşır suyu üretiminde kullanılan kimyasalların yanlış karışımı veya tesisat kaynaklı bir sızıntı üzerinde duruluyor. Yetkililer, tesisin güvenlik protokollerinin ve çalışma şartlarının titizlikle denetleneceğini ifade etti. İHA