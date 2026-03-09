Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle! Türk F-16'ları yavru vatan KKTC'ye konuşlandırıldı

Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor!

ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı

İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı

Güpe gündüz akılalmaz şiddet... 61 yaşındaki adamı taciz edip darp ettiler!

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı:

Denizli'de büyük deprem; çevre illerden de hissedildi!

İran, Lübnan ve İsrail arasında sabaha kadar süren füze düellosu!

Soğuk ve kar bastırdı, bir ilimizde okullar tatil edildi

Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor!

Güzel oyuncudan tüyler ürperten iddia: ''Baba ölümden sonra bir işaret ver dedim ve o da verdi''

İstanbul'da korku dolu anlar: Bitişikteki inşaat yüzünden temeli kayan 4 katlı bina tahliye edildi!

Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı!

Ekranların sevilen oyuncusunun Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu

Rıdvan Dilmen'den Samsunspor karşısında ölüp ölüp dirilen Fenerbahçe için olay ifadeler

Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar

Cep telefonu hattını kopyalayıp, büyük vurgun yaptılar! Bu onay koduna dikkat!

Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu

Hatay'da 5 katlı apartmanda gece yarısı yangın kabusu: Onlarca kişi son anda tahliye edildi