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İstanbul'da korkunç yangın: Bir minik kız çocuğu can verdi

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İstanbul Başakşehir’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında evdeki 5 kişi kaçarak kurtulmayı başarırken 12 yaşındaki kız çocuğu alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Yangın, bugün saat 06.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangını farkederek uyanan Nazlıcan P., aynı odayı paylaştığı ağabeyini uyandırdı. Ağabey, aileye haber vermek için odadan çıkarken alevlerin bir anda yükselmesiyle birlikte Nazlıcan mahsur kaldı.

5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Nazlıcan'ı bulan itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazlıcan'ın öldüğü belirledi. Daire ise kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Başakşehir’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında evdeki 5 kişi kaçarak kurtulmayı başarırken 12 yaşındaki kız çocuğu alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

"BİZİ KURTARDI AMA KENDİSİNİ FEDA ETTİ"

Nazlıcan'ın babası O.P., "Akşam uyuduğumuzda bir şey yoktu. Elektrikli soba yanımda. Elektrikli ocağı prize taktık. Lambiri tavan olduğu için sabah saat 6 gibi yanmaya başlıyor. Tabii kabloları ısınma yapıyor. Elektrikli ocaktan dolayı. Önce tavan yanmaya başlıyor, tavan yanınca benim kızın yatağı oradaydı. 14 yaşındaki abisi ise burada yatıyordu. Tavanı komple alev sardıktan sonra kızım abisine sesleniyor. Abi kalk annemleri kaldır diyor. Ev yanıyor. Çocuk kalkıyor ama zaten o anda alevler evin yarısını sarmış. Abisi bizi kurtarmaya gelirken bağırıyor Nazlıcan sen de gel. O da diyor ki, 'abi gelemiyorum, yatağım yanıyor. Alevlerden dolayı gelemiyorum, babamı kaldırın, beni kurtarın' diyor. Muhammed beni kaldırdığında, yerden bir 30 santimetre yukarıya kadar komple alevler içerisindeydi burası. Simsiyah duman vardı, dumandan alevler dışarıya doğru püskürme yapıyordu. Nazlıcan diye bağırıyorum ama Nazlıcan 2 bazanın arasındaki boşluğa saklanmış. Alevlerden korunmak için. Hiçbir şey yapamadım o anda. Alevler salona doğru iyice çoğalmaya başlayınca salondaki lambirlerde yanmaya başladı. Tavan tutuştu. Çocuk kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti. Temiz bir evlat olarak gitti. Çok utangaç çok çekingen çocuktu. Derslerinde başarılı bir çocuktu. Ben razıyım, Allah'ım da razı olsun ondan" dedi.

'OTEL YANGININDA ÖLEN KIZ ÇOCUĞUNA ÜZÜLÜRKEN BENİM BAŞIMA GELDİ'

P. "Ev gider de her şey gider de bir canın gitmesi çok kötü. 2 gün öncesinde otel yangınında vefat eden bir öğrenci kız çocuğu vardı. Sırasına çiçekler koymuştular. Çocuğa üzülürken iki gün sonra benim başıma geldi. Benim söylemek istediğim kesinlikle insanlar donsunlar ne yaparsa yapsınlar ama elektrikli ocağı kullanmasınlar akşam yatarken kesinlikle kullanmasınlar. Şu an ne oldu kızım morgda yatıyor. Bugün kızımla birlikte gezmeye gidecektik" diye konuştu.

DHA

Etiketler başakşehir yangın istanbul
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