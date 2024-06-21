  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada

İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada

Güncelleme:

Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, çalışandan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını tezgahın üstüne çıkartmasını istedi.

Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Altını eline alıp inceliyor gibi yapan şahıs, altınla beraber koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşinden koşan iş yeri çalışanları, yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından şahsı yakaladı.

Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi karakola götürdü. Şahsın tezgahtaki altını alıp kaçtığı ve iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler külçe altın kuyumcu Hırsızlık koşarak kaçmaya çalıştı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Pavyonda Afet, Ali çıktı'' cinayetinin aslı ortaya çıktı ''Pavyonda Afet, Ali çıktı'' cinayetinin aslı ortaya çıktı Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' Kazancından çok harcayana ''nereden buldun vergisi'' geliyor Kazancından çok harcayana ''nereden buldun vergisi'' geliyor Siz de TOKİ'den ev sahibi olmuş olabilirsiniz; hemen e-Devlet'e bakın... Siz de TOKİ'den ev sahibi olmuş olabilirsiniz; hemen e-Devlet'e bakın... Yıldız Tilbe konserde mezarın üstüne çıkmaya çalıştı, ortalık karıştı Yıldız Tilbe konserde mezarın üstüne çıkmaya çalıştı, ortalık karıştı Tatil bitti, sıcaklar bitmedi, çöl sıcakları etkili olacak Tatil bitti, sıcaklar bitmedi, çöl sıcakları etkili olacak Benzin ve motorine çifte zamda yeni tarih belli oldu Benzin ve motorine çifte zamda yeni tarih belli oldu Köpeği istismar ederken yakalandı Köpeği istismar ederken yakalandı Ne Ege, ne Akdeniz... Doğu Anadolu'nun cennetinde tatilde nüfus patlaması Ne Ege, ne Akdeniz... Doğu Anadolu'nun cennetinde tatilde nüfus patlaması Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda
Sizin tatiliniz batsın: Yediler, içtiler, içine edip gittiler... Yazıklar olsun... Sizin tatiliniz batsın: Yediler, içtiler, içine edip gittiler... Yazıklar olsun... Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu