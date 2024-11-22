İstanbul'da saç baş yolduran yıkım: Meğer apartmanın duvarı yokmuş

İstanbul kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın komşu binasındaki bir dairenin duvarının bile olmadığı ortaya çıktı. Bugün satılığa konulsa milyonlarca TL'ye alıcı bulacak olan bir dairenin son hali ise "yok artık" dedirtti.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Neşe Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı binanın bitişiğindeki 5 katlı apartmanın giriş katında yan duvar olmadığı ortaya çıktı.

İş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilen binaya bitişik apartmanın giriş katındaki dairede, yan duvarın olmadığı fark edildi. Soğuk ve yağışlı havada, dairenin bir bölümünün açıkta kalması aile üyelerinde büyük şaşkınlık yarattı. Aile, önlem almak amacıyla naylon örtülerle dairenin açık kalan kısmını kapatmaya çalıştı.

Giriş katta yaklaşık 12 yıldır kiracı olarak oturan C.G., görüştüğü müteahhitin dairenin duvarlarında çatlaklar olduğunu söylediğini belirtti.

'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş'

C.G., geceyi güçlü bir sesle uyandıklarını ve yan binanın kolonlarının devrildiğini düşündüğünü ifade ederek, "Baktım ki bizim duvar yıkılmış. Müteahhidi çağırdım, 'Bu duvar bize ait değil. Bu duvar yan binaya aittir.' dedi. 'Peki bizim binanın duvarı nerede?' diye sordum. 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş' dedi" diye konuştu.

Müteahhitin sadece kolonları ve sıvalamayı yapıp geçtiğini söyleyen C.G., "Kışın ortasında ortada kaldık, perişan haldeyiz. Bizim halimiz ne olacak?" şeklinde konuştu.

C.G., durumu ev sahibine bildirdiğini ve yetkililerden yardım talep ettiğini ifade etti.

AA