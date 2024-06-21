İstanbul'da silahlı çatışma: Emekli polis hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru A.A., çalıştığı iş yerinde gaspçılar ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Bağcılarda özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru A.A., dün sabah saatlerinde, çalıştığı iş yerinde iki kişinin saldırısına uğradı. Kendisini gasbetmeye çalışan iki kişi ile A. arasında çatışma çıktı. Emekli polis memuru, çatışmada göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.'yı hastaneye kaldırdı. Saldırganlar ise kaçtı. A.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.'nın cenazesi, bugün Arnavutköy Bolluca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İki çocuk babası A.A.'nın daha önce kanser hastalığını atlattığı öğrenildi. Öte yandan emekli polis memurunun cenazesine çok sayıda polis katıldı. Polis araçlarının sirenler eşliğinde oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA