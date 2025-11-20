İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Herkesin gözü önünde silahını çekip vurdu
İstanbul Güngören'de silahlı bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Merter'de yaşandı.
Sokak ortasında yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü.
Silahını çıkaran şahıs, tartıştığı kişiyi insanların şaşkın bakışları arasında bacağından vurdu.
O anlar kameraya böyle yansıdı.
İHA
