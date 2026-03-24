İstanbul'da şüpheli ölüm: 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın 3'üncü katından düşen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Çırçır Mahallesi Dönmez Sokak’ta meydana gelen olayda, 4 katlı binanın 3’üncü katındaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadını gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadının cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

