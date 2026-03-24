Savaşın 25. gününde bomba iddia: İki ülke daha savaşa katılıyor

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın 25. gününde, Wall Street Journal gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Haberde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a karşı saldırılara katılmaya doğru adım adım ilerlediği öne sürüldü.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, bölgedeki 25 günlük çatışma sürecinde Körfez’in devleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) strateji değiştirdiğini öne sürdü. "Körfez ülkeleri İran'a karşı mücadeleye katılmaya doğru ilerliyor" başlıklı haberde, bölge ekonomisini ve Hürmüz Boğazı'ndaki nüfuzu tehdit eden İran saldırılarına karşı "sertleşme" döneminin başladığı vurgulandı.

"Suudi Arabistan'ın savaşa girmesi an meselesi"

Savaş öncesi topraklarının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklayan Riyad yönetiminin, Kral Fahd Hava Üssü'nü ABD kuvvetlerinin kullanımına açmayı kabul ettiği belirtildi. İsimsiz kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman saldırılara katılma kararına çok yakın ve Suudi Arabistan’ın savaşa girmesi sadece bir "an meselesi."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un geçtiğimiz hafta enerji altyapısına yapılan saldırılar sonrası sarf ettiği, "Sabrımız sınırsız değil, karşılık veremeyeceğimiz düşüncesi yanlıştır" sözleri, WSJ tarafından bu askeri hazırlığın diplomatik altyapısı olarak nitelendirildi.

"BAE ordusunu savaşa dahil etmeyi tartışıyor"

Birleşik Arap Emirlikleri’nin de orduyu savaşa dahil etmeyi ciddi şekilde tartıştığı aktarıldı. BAE yönetiminin bu süreçte Dubai’deki İran Hastanesi ve İran Kulübü gibi sembolik kurumları kapattığı, İran varlıkları üzerindeki denetimi en üst seviyeye çıkardığı bildirildi.

Körfez ülkelerinin liderlerinin, özellikle BAE ve Suudi Arabistan'ın telefon görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatılması yönünde baskı yaptıkları aktarıldı.

Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti! Evinde veda notu bulundu
Baştan aşağı yenilenen Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Kampanyalı fiyatı olay oldu!
Altın piyasasında ''makas'' rekoru: 500 TL'yi aştı! Kuyumcularda gram altın kalmadı
Bedava değil altın kuyruğu! Kapalıçarşı ana baba gününe döndü
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
''Kız arkadaşım intihar etti'' dedi, gerçek lavabonun altından çıktı
6 bin nüfuslu ilçeye ''bayram'' akını: Nüfus 10 katına çıktı, oteller full çekti
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı
