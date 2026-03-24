İstanbul'da yangın tüpü faciası: 2 işçi ve 6 sağlık personeli zehirlendi

İstanbul Bağcılar’da yangın tüpü dolumu yapan bir iş yerinde 2 işçi zehirlendi. Olay yerine sevk edilen 6 sağlık personelinin de zehirlendiği belirlendi.

İstanbul Bağcılar’da yangın tüpü dolumu gerçekleştiren bir iş yerinde gaz sızıntısı sonucu 2 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etmek için içeri girdikleri esnada ortamdaki zehirli gazdan etkilendi. Yapılan ilk kontrollerde, 2 işçinin yanı sıra 6 sağlık personelinin daha zehirlendiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenigün Mahallesi 655. Sokak üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Yangın tüpü dolumu yapan iş yerinde kullanılan bir çeşit gaz nedeniyle sızıntı meydana geldi. İş yerinde çalışan 2 işçi sızan gazdan zehirlendi. İş yerinden yükselen dumanları ve içeride hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi de zehirlendi

Olay yerine ilk ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, içerideki yaralılara müdahale etmek isterken ortama yayılan gazdan etkilendi. Kimyasal maddeden zehirlenen 6 sağlık çalışanı ile içeride bulunan 2 işçi, olay yerine gelen takviye ekiplerce çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Özel donanımlı ekipler sevk edildi

Sızıntının türünün belirlenmesi ve çevrede güvenlik önlemi alınması amacıyla bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiyenin kimyasal olaylara müdahale eden özel donanımlı ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, maske, oksijen tüpü ve koruyucu kıyafetlerle binaya girerek incelemelerde bulundu. Uzman ekipler, ellerindeki dijital ölçüm cihazlarıyla sokak genelinde ve bina içerisinde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sızıntının yayılma ihtimaline karşı sokakta güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü şahidi bir vatandaş, "Zehirlenme olayı yaşanmış. Yangın söndürme tüpü işiyle uğraşıyorlar. Tüplere basınç yapmak için kullanılan bir tür gaz var. Zannedersem gaz kaçağından bir zehirlenme olduğu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı" dedi.

İş yeri mühürlendi

Olaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "24.03.2026 Salı Günü saat 15.00 sıralarında Bağcılar İlçesi Yenigün Mahallesi 655. Sokak'taki bulunan yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenme olayı meydana gelmiştir. İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, işyerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KRBN, UMKE, İtfaiye, Emniyet ve Zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli ile 2'si ise işyeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay sonrasında iş yeri mühürlenerek çevrede gerekli tedbirler alınırken olayla ilgili soruşturma da başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İHA/DHA