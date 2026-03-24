Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğunu açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Kazada yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

DHA

Baştan aşağı yenilenen Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Kampanyalı fiyatı olay oldu!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada
Erol Köse'nin cansız bedeni kızına teslim edildi...
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı
Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı
Ellerindeki bıçakla trafikte dehşet saçan baba-oğulun vandallığının bedeli ağır oldu
Bir genç kadın daha katledildi... Baldızını öldürüp, intihar etti!
Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı Yeni Opel Astra makyajlandı... Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli oldu Yeni Opel Astra makyajlandı... Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli oldu Erol Köse’nin düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı! Erol Köse’nin düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı! Cinayet soruşturmasında tutuklanmıştı: Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde her şeyi anlattı! Cinayet soruşturmasında tutuklanmıştı: Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde her şeyi anlattı! Rekor zamlara indirim molası: Benzine ve motorine indirim geliyor! Rekor zamlara indirim molası: Benzine ve motorine indirim geliyor! Nez'den Erol Köse'nin arkasından rest: ''Hakkımı helal etmiyorum!'' Nez'den Erol Köse'nin arkasından rest: ''Hakkımı helal etmiyorum!'' Arabasını satıp, hayalini gerçekleştirip, kendi işinin patronu oldu Arabasını satıp, hayalini gerçekleştirip, kendi işinin patronu oldu Ellerindeki bıçakla trafikte dehşet saçan baba-oğulun vandallığının bedeli ağır oldu Ellerindeki bıçakla trafikte dehşet saçan baba-oğulun vandallığının bedeli ağır oldu Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Baştan aşağı yenilenen Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Kampanyalı fiyatı olay oldu! Baştan aşağı yenilenen Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Kampanyalı fiyatı olay oldu!
Atilla Taş'tan Erol Köse'nin ardından zehir zemberek sözler: ''Milyonlarımı çaldı, ateşi bol olsun'' Atilla Taş'tan Erol Köse'nin ardından zehir zemberek sözler: ''Milyonlarımı çaldı, ateşi bol olsun'' Savaşın 25. gününde bomba iddia: İki ülke daha savaşa katılıyor Savaşın 25. gününde bomba iddia: İki ülke daha savaşa katılıyor Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada Bakan Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur gözaltında! Bakan Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur gözaltında! Bir genç kadın daha katledildi... Baldızını öldürüp, intihar etti! Bir genç kadın daha katledildi... Baldızını öldürüp, intihar etti! Seda Sayan'dan Erol Köse'nin ölümünün ardından ilk açıklama Seda Sayan'dan Erol Köse'nin ölümünün ardından ilk açıklama Tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı Erol Köse'nin cansız bedeni kızına teslim edildi... Erol Köse'nin cansız bedeni kızına teslim edildi...