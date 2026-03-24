Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Kazada yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

