İstanbul'daki gösterilerde 172 kişi tutuklandı

İstanbul'da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 217 kişiden 172'si bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Mart ve 24 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul'daki izinsiz gösterilerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen 217 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 208 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 208 kişiden 172'si tutuklandı. Mahkemeye çıkarılanlardan 13 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 31 kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı. 1 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)

İHA