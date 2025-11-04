  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'daki trafik magandaları bu sefer kadın çıktı

İstanbul'daki trafik magandaları bu sefer kadın çıktı

Güncelleme:

İstanbul trafiğinde bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına bir yenisi daha eklenirken, bu sefer kavga eden iki sürücünün de kadın olması bir kez daha kahretti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki kadın arasında çıkan yol verme tartışmasında ortalık karıştı.

Birbirine giren kadınları çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kadınların arasında kavgaya döndü.

Kadınlardan biri, diğerinin arabasına girerek diğer sürücüye saldırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Öfkesini atamayan kadın, giden aracı da tekmelerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İHA

text-ad
Etiketler kadın sürücü kadın sürücüler kavga yol verme kavgası yol verme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İki yaşındaki minik kız çocuğu korkunç bir şekilde can verdi İki yaşındaki minik kız çocuğu korkunç bir şekilde can verdi Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu
AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı Çocuklarınına dehşeti yaşatan annenin hayatını çocukları kurtardı! Çocuklarınına dehşeti yaşatan annenin hayatını çocukları kurtardı! 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı