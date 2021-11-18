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  4. İstanbul'daki zehir tacirlerine darbe! 24 tutuklama

İstanbul'daki zehir tacirlerine darbe! 24 tutuklama

İstanbul'daki zehir tacirlerine darbe! 24 tutuklama

İstanbul'un Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Kasım'da iki ilçede 28 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 zanlı, dün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 24'ünün tutuklanmalarına karar verilirken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Etiketler zehir tacirleri operasyon tutuklama
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