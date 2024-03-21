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İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada

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İstanbul Kadıköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Silahını çeken kuyumcu A.U. üzerine gelen kişiyi durdurmak için önce havaya ateş açtı ardından şahsı bacağından vurdu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kuyumcu A.U. üzerine gelen kişiyi durdurmak için silahını çekti. A.U., önce havaya daha sonra da akrabasının bacağına ateş etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, silahlı kuyumcu ekiplerce gözaltına alındı. İkili arasında yaşanan tartışma ve A.U.'nun akrabası olan kişiye silah doğrulttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı N.Y. "Bildiğim kadarıyla akrabalar. Alacak verecek meselesinden kendisini uyardı kuyumcu A. U. Uyardığı halde üzerine gitmeye devam etti. Aile içi mevzular tam ben de neden olduğunu bilmiyorum. Ayağından vuruldu, hayati tehlikesi yok .Vuran patronumuz, vurulan da akrabası" diye konuştu.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Etiketler istanbul alacak verecek kavgası
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