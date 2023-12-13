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İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı

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Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli M.A. elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakalandı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine Suriye uyruklu M.A.’yı durdurup, üst araması yaptı. M.A.'nın yapılan ‘Genel Bilgi Taraması’nda (GBT), 'Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı tespit edildi.

Görevli bekçi bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi. Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğunu belirleyen bekçi, baston bıçağa el koyarken, M.A., gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli M.A. elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakalandı.

 

DHA

Etiketler cinsel istismar istismar gbt uygulama yakalandı bıçaklı baston
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