İzmir merkezli 21 ilde 'saadet zinciri' operasyonu

İzmir merkezli 21 ilde, 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, 'saadet zinciri' sistemi kurarak, birçok kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri de sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik başlattıkları operasyonları sürdürüyor.

Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi.

81 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 21 ilde, 89 şüpheli hakkında saadet zinciri kurarak, dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerine başlatılan operasyonun detayları belli oldu. Operasyonda şu ana kadar 81 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle faaliyet gösteren 6 şirket kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve halkı etkilemek için lüks araçlara bindikleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 şirkete ait tapular, hizmet protokolleri, banka hesabı hareket dökümleri, tahsilat makbuzları ve çok satıda dijital materyalin yanı sıra 540 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın miktarının henüz net olarak belirlenemediği öğrenildi.