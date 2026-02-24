  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de dudak uçuklatan operasyon: Hesaplarında 1 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

İzmir'de dudak uçuklatan operasyon: Hesaplarında 1 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

İzmir'de dudak uçuklatan operasyon: Hesaplarında 1 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi
Güncelleme:

İzmir'in Tire ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, banka hesaplarında 1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 24 kişiyi mağdur ettiği belirlendi. MASAK verilerinde yapılan incelemede, şüphelilerin son 5 yıldaki hesap hareketlerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şahısların suçtan elde ettikleri gelirle çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal edindikleri tespit edildi. Ekipler tarafından şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 52 bin lira nakit para, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan çok sayıda ziynet eşyası, 5 tapu, 10 satış sözleşmesi ve mağdurlara ait 3 kredi kartı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca toplam 625 bin lira değerinde 4 senet, 10 noter belgesi, pos cihazı çıktısı ve tefecilik kayıtlarının tutulduğu 4 adet not defteri bulundu.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında
14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada
İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Etiketler izmir tefecilik tire Jandarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler Bir şehir sular altında: Eski belediye başkanı evinden botla tahliye edildi Bir şehir sular altında: Eski belediye başkanı evinden botla tahliye edildi Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Yol verme kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü! Yol verme kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü! Uzak Şehir’in Kaya ve Zerrin'i Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın ''aşk'' pozu ortalığı karıştırdı Uzak Şehir’in Kaya ve Zerrin'i Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın ''aşk'' pozu ortalığı karıştırdı Kadın muhabirin zor anları sosyal medyada gündem oldu Kadın muhabirin zor anları sosyal medyada gündem oldu Kıvanç Tatlıtuğ tanık oldu; mahkemede her şeyi anlattı Kıvanç Tatlıtuğ tanık oldu; mahkemede her şeyi anlattı Bursa'da dilenci kılığında polis baskını: Kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı Bursa'da dilenci kılığında polis baskını: Kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Türkiye'de ''savaşçıların otu'' olarak bilinen şifa kaynağı lezzet tezgaha indi Türkiye'de ''savaşçıların otu'' olarak bilinen şifa kaynağı lezzet tezgaha indi Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de evlilikler azalıyor, boşanmalar rekora koşuyor! TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de evlilikler azalıyor, boşanmalar rekora koşuyor! Manisa'da 17 yıllık sır aydınlatıldı: 17 yaşındaki Ebru ''yasak aşk'' cinayetine kurban gitmiş Manisa'da 17 yıllık sır aydınlatıldı: 17 yaşındaki Ebru ''yasak aşk'' cinayetine kurban gitmiş 14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında 14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında Maaşındaki kesintiyi nafaka kesintisi sanmıştı, gerçek hapse girince ortaya çıktı! Maaşındaki kesintiyi nafaka kesintisi sanmıştı, gerçek hapse girince ortaya çıktı! İstanbul'un yarısında ışıklar sönecek: 22 ilçede dev elektrik kesintisi! İstanbul'un yarısında ışıklar sönecek: 22 ilçede dev elektrik kesintisi! İstanbul'da kaybolan küçük kız yüzlerce kilometre uzakta bulundu İstanbul'da kaybolan küçük kız yüzlerce kilometre uzakta bulundu Yılın ''yasak aşk'' davasında 50 milyon TL'lik rekor tazminat talebi Yılın ''yasak aşk'' davasında 50 milyon TL'lik rekor tazminat talebi