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  4. İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı

İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı

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İzmir'de eşini ve 6 aylık çocuğunu evinde bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ikamet eden M.K. ile eşi K.K. arasında tartışma çıktı.

Bıçakla tehdit ettiği eşinin ve 6 aylık çocuğunun evden çıkmasına izin vermeyen M.K'nin balkona çıkarak bağırması sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu öğrenen yakınları da olay yerine gelirken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis, sık sık balkona çıkan M.K'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çaba sonucu M.K, eşi ve çocuğunu bıraktı.

Kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, çocuk yakınlarına teslim etti. Teslim olan M.K, polis merkezine götürüldü.

Etiketler izmir rehine boşanma aşamasındaki eş cinnet çocuk kadın şiddet polis
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