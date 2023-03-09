Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak rapor etti.
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