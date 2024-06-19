Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi Kayapınar mevkisinde meydana geldi. M.K. (20), kardeşi A.K. (17), H.C.(17) ve K.K. (32) yaya olarak giderken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M. ve A.K. kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akrabaları K.K. ile H.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.A. ile oğlu B.A.'yı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalayıp gözaltına aldı. A.A.'nın diğer oğlu Ö.A.'nın ise arandığı bildirildi.

DHA