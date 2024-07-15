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Kahvedeki okey masasında kan aktı

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Kocaeli'de bir kıraathanede okey oynayan 2 kişi arasında çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldıran 2 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanede okey oynayan M.S. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında oyun yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerini bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.S. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler kahve kıraathane okey okey masası bıçaklı kavga
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