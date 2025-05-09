Kamyonetten atlayan 16 yaşındaki Zeynep feci şekilde hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonetten atlayan 16 yaşındaki Zeynep Y., tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçedeki Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İ.H.B.'nin kullandığı kamyonetin arka koltuğunda oturan Zeynep Y., henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kapıyı açıp yola atladı. Asfalta düşen Zeynep Y.'ye aynı yönde ilerleyen A.O. yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İ.H.B., polis merkezinde ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA