Karamollaoğlu sert çıktı: ''O ilçede seçimler yenilensin''

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Malatya Pötürge’de Saadet Partisi sandık kurulu üyesi ve müşahidi 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tepkisini dile getirerek, "Burada seçimler ya yenilenmeli ya da seçilen belediye başkanı görevden alınmalı" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Yerel Seçimi’nden sonra ilk kez sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Malatya Pötürge’de AKP adayının yeğenlerinin silahlı saldırısında Saadet Partisi sandık kurulu üyesi ve müşahidi 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tepkisini dile getirdi. Karamollaoğlu şunları söyledi:

“AK Parti’den aday olan şahsın köyüymüş. Buradan başka partiye oy çıkmayacak diye tehditler yapılmış. Kaymakamlık ve Valiliğe bu gidişat duyurulmuş ama tedbir alınmamış. İşin kötü tarafı bu katliamın üstünü örtmek için çaba sarf ediliyor. Hükümet bunun üstünü örterse katliamı yapanlarla yan yana gelir.

‘SEÇİM YENİLENSİN’

31 Mart Yerel Seçiminin resmi olamayan sonuçlarına göre Pötürge’de AKP’nin belediye başkan adayı yüzde 59.82 oy, Saadet Partisi’nin adayı Kasım Tilbaç yüzde 39.61 oy aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Karamollaoğlu olay sonrası tedirgin olan partililerin sandık başlarını terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na sesleniyorum, bu olay aydınlatılmalı. Burada seçimler ya yenilenmeli ya da seçilen belediye başkanı görevden alınmalı. Yüzde 60-70 farkla Saadet Partisinin kazanacağı beklenirken yüzde 20’lik farkla kazanılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor” dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi bir milyon 257 bin 498 seçmenin oy verdiğini açıklayarak, “Bu Milli Selamet Partisi’nin almış olduğu oy sayısıydı. O zaman yüzde 12’ye tekabül ediyordu, bugün yüzde 3 ediyor” diye konuştu. Karamollaoğlu, Türkiye genelinde 9 ilçe 8 belde belediyesini kazandıklarını belirterek, “İnsanlarla kucaklaşan Saadet Partisi seçimin kazananı” dedi.

İMAMOĞLU’NA İMZA ELEŞTİRİSİ

Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir defterine “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” diye imza atmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır” demişti. Bu tartışmanın sorulduğu Karamollaoğlu, “Ben öyle bir durumda olsam seçim sonuçları kesinleşmeden öyle bir imzayı atmazdım.”

BAHÇELİ’YE YANIT: SEÇİM YAPMASAK DAHA İYİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belediye seçimleri için yeni sistem önerisi hakkında Karamollaoğlu, “Seçim yapmasak daha iyi olur. İktidar milletvekillerini de belirler, muhalefetten de dahil eder” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN ART NİYETİ

AK Parti’nin yaptığı itirazlar, Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısında da gündeme gelmiş, Bakanlık Sözcüsü Robert Palladino, Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesinde, “Özgür ve adil seçim, demokrasinin önemli parçası. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil” diye konuşmuştu. ABD’nin yaptığı seçim değerlendirmesi hakkında Karamollaoğlu, “ABD’nin hiçbir değerlendirmesini ciddiye almıyorum. Ciddiye alınması gereken söylediklerinin arkasındaki art niyettir” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili de şöyle dedi: “Mevzuat partilere hata olma ihtimaline karşı haklar tanıdı. Bu makuldür. Sonuna kadar takip edip, bekleyeceğiz. Kanuni süreler tamamlanınca Yüksek Seçim Kurulu kararını açıklayacak. Kurulun tarafgir olmadan sonucu açıklamasını bekleriz. Kurul dışında kimsenin vazifesi değil. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın Kurulun kararına müdahale etme hakkı yoktur.”