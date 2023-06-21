Kardeşine pusu kurup dehşet saçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde N.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi C.K.'ya pusu kurup, içinde olduğu araca av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda C.K ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak’ta meydana geldi. N.K. (60), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önüne gitti. N.K., evinden çıkan kardeşi C.K. (56) ve yanındaki arkadaşı R.A.'in (63) bulunduğu hafif ticari araca, seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtı. Araç, yoldan çıkarak yeşil alana girdi. Saldırıda saçmaların isabet ettiği C.K. ağır yaralanırken, arkadaşı R.A. ise öldü.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı C.K., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. C.K.'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. R.A.'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için Ereğli ilçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından N.K. polis tarafından gözaltına alındı.

DHA