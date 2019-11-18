Kaz Dağları'nı bitirecek ayrıntı ortaya çıktı

Kanadalı Alamos Gold şirketinin, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın ve gümüş madeni projesi kapsamında on binlerce ağaç kesildi. Aylarca bölgeden ayrılmayan vatandaşlar çevre faciasını gündemde tuttu. 13 Ekim'de maden arama lisansı sona eren Kanadalı firma lisans alamadı. Şirket yaptığı açıklamada 2021'e kadar faaliyetlerine ara verdiği bilgisini paylaştı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kaz Dağları'ndaki tahribatın tartışıldığı günlerde, 44 firmanın daha arama izni bulunduğu bildirilmişti. Ancak Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez'in, CHP Milletvekili Fikret Şahin'in sorusuna verdiği cevap, bölgeyi bekleyen tehlikeyi gözler önüne serdi: 44 değil tam 155 firmanın, 279 maden arama ruhsatı var…

Madencilik faaliyetlerini yürüten şirketler hakkında kamuoyunda çelişkili bilgiler yer aldığını belirten Şahin, bölgede faaliyet gösteren şirketlerin ve bölgedeki madencilik faaliyeti projelerinin sayısındaki muğlaklığın, bölge insanı başta olmak üzere tüm kamuoyunu rahatsız ettiğini belirtti.

Kaz Dağları'nda 200 bin civarında ağacı kesmekten sorumlu tutulan Kanadalı şirkete olan tepkileri hatırlatan Şahin, kamuoyunun maden projelerinden ve sonuçlarından haberdar olma isteğini beraberinde getirdiğini söyledi.

Şahin'in sorusu üzerine Enerji Bakanlığı, Kaz Dağları ve Madra Dağı eko sistemi içindeki madencilik faaliyetleri konusunda şu bilgiyi verdi:

“Bahse konu alanda, 54 farklı kamu kurumu ve firmaya 107 adet arama ruhsatı, 2 farklı yabancı ortaklı firmaya 8 adet arama ruhsatı; 93 farklı yerli firmaya ait 148 adet işletme ruhsatı, 6 farklı yabancı ortaklı firmaya 16 adet işletme ruhsatı düzenlenmiştir.”