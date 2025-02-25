Kaza değil cinayetmiş: 6 yaşındaki çocuğun ifadesi vahşeti ortaya çıkarttı

Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilde cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden R.B. yönetimindeki otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan D.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi R.B. ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan D.B., otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. D.B., toprağa verildi.

R.B. ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.B.'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise D.B.'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

R.B.'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. R.B.'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. R.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA