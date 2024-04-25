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  4. İçine keçi kaçmış tavşan Türkiye'de görüntülendi

Keçiden rol çalan inatçı tavşan kamerada

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Çankırı’da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan otomobile yol vermedi. O ilginç anlar ise araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çankırı’da yayladan dönen aracın karşısına çıkan tavşan, 3 dakika boyunca otomobilin önünden koşarak seyir halindeki araca yol vermedi. Tavşan, dakikalarca süren inadın ardından yoldan uzaklaşarak gözden kayboldu. Araçta bulunanlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Çankırı’da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan otomobile yol vermedi. O ilginç anlar ise araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, tavşanın aracın önünden dakikalarca koşarak yol vermediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Çankırı’da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan otomobile yol vermedi. O ilginç anlar ise araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

“3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti”

Tavşanın 3 dakika boyunca kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Akif Metin, “Her yayla dönüşü tavşanlar araçlarımızın önüne çıkıyor ama bu tavşan ise 3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti. Ben de o anları kamera ile kaydederek ölümsüzleştirdim. Bir sağa bir sola koşup dans ederek yol boyunca bize eşlik etti” dedi.

İHA

Etiketler inatçı tavşan komik tavşan keçi inadı
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